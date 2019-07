Piek bij reddingsdienst door hitte en noodweer

De KNRM waarschuwde strandgangers, zwemmers, scheepvaart en pleziervaart begin van de week al voor de harde wind en onweer. Een 46-jarige man verdronk maandag nog in de Oosterschelde. Ⓒ ANP

DEN HAAG - Het uitzonderlijk warme zomerweer waarbij duizenden mensen op het water verkoeling zochten, heeft geleid tot een piek in de hulpvragen. Dat zegt de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM). Die is de afgelopen week 160 keer uitgevaren om mensen in nood te helpen, ruim drie keer zo veel als in een ’normale’ week.