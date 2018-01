Kaartjes Paaspop ’door wc gespoeld’ vanwege Boef

Aanleiding is het gedrag van de Tilburger tijdens oud en nieuw, toen hij drie behulpzame vrouwen ’kechs’, ofwel hoeren, noemde. „Ik heb vier kaartjes. Maar waar Boef welkom is… Anders spoel ik ze door de wc”, schrijft ene Eline op Facebook.

’Geld is belangrijker’

„Dat wij als vrouwen gediscrimineerd worden, zal jullie een rotzorg zijn. Geld is belangrijker. Ik zeg: Mensen, lever die tickets maar weer in en vraag je geld terug!”, zegt Joka op haar beurt. En ene Cor vraagt zich af: „Waarom hebben jullie Boef nog niet geboycot? Staat Paaspop niet achter de vrouwen die door hem beledigd zijn?”

Festival Muze Misse, dat al sinds 2007 jaarlijks plaatsvindt in het Brabantse Oss, zet wel een streep door het optreden van rapper Boef. Boef zou komende zomer ook op verschillende vakantiebestemmingen van GOfun - een dochterorganisatie van Corendon - optreden, maar ook die optredens gaan niet door.

Noorderslag

De organisatie van Eurosonic Noorderslag heeft donderdag laten dat Boef - net als bij Paaspop - wel welkom is. „We willen de actuele stand van zaken van popmuziek tonen. Daar hoort Boef gewoon bij”, zegt festivalcoördinator Peter Sikkema tegen lokale media.

De rapper kreeg de afgelopen dagen een hoop kritiek over zich heen naar aanleiding van uitspraken die hij in een filmpje op Snapchat deed. Enkele dames, die hem nota bene hadden geholpen met een lift, waren ’kechs’ omdat ze tot laat in een nachtclub waren, ’met jongens en alcohol’.