Kinderen met spoed naar ziekenhuis om koolmonoxide

Brandweerlieden onderzoeken het huis waar dinsdagavond koolmonoxide vrijkwam. Ⓒ District8

DEN HAAG - Twee kinderen zijn dinsdagavond met spoed naar het ziekenhuis gebracht vanwege een koolmonoxide-vergiftiging in een woning aan de Linnaeusstraat in Den Haag. Ook een volwassene moest per ambulance naar het ziekenhuis worden vervoerd.