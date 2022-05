LIVE | Vrouwen voor rechter na uren durende ontvoering jongen

Buitenland

Verdachte deelde foto’s van wapens kort voor schietpartij in basisschool Texas

De verdachte van het bloedbad in de Robb Elementary School in Uvalde (Texas), waarbij zeker negentien kinderen en twee leraren zijn doodgeschoten, is geïdentificeerd als Salvador Ramos. Over het motief voor de moorden is nog niets bekend. De achttienjarige kwam zelf om het leven, vermoedelijk door p...