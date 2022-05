Vrouwen ontvoeren jongen: ’Ik dacht dat ik het niet zou overleven’

De 17-jarige jongen dacht op 13 november 2021 een gezellige avond tegemoet te gaan met Sophie R. en Sanne V. (19), maar toen hij om middernacht naar huis wilde sloeg de sfeer om in een nachtmerrie. De meisjes hielden hem drie uur lang gevangen in Sanne V.’s Fiat 500, en eisten tijdens de rit zijn bankpas, inloggegevens van zijn social media accounts en informatie over zijn familie.

,,Ik stond doodsangsten uit. Ik dacht echt dat ik het niet zou overleven”, aldus de jongen vrijdag in de rechtbank van Amsterdam, via zijn advocate Linotte. Zelfs zag hij zo op tegen de confrontatie met zijn kwelgeesten, dat hij niet naar de rechtbank wilde komen.

De officier van justitie eiste tegen Sanne V. negentig dagen jeugddetentie, waarvan 73 dagen voorwaardelijk, een werkstraf van negentig uur en een contactverbod met het slachtoffer.

Tegen Sophie R. eiste ze tweehonderd dagen jeugddetentie, een voorwaardelijke jeugd-tbs, een verplichte behandeling, enkelband en contactverbod met het slachtoffer.

Straatroof

Sophie R. zit al een half jaar achter de tralies. Ze heeft een strafblad omdat ze eerder een straatroof pleegde.

In de rechtbank wezen de meisjes met de beschuldigende vinger naar elkaar. Sanne V. zei dat ze zelf niet heeft gedreigd en alleen uitvoerde wat Sophie R. haar opdroeg, ,,zodat het snel over zou zijn.” Ze handelde uit angst voor Sophie R.. ,,Ik had het niet mogen doen. Het is niet wie ik wil zijn.”

Sophie R. beweert dat ze ,,eigenlijk medelijden had met de jongen”, maar dat ze bang was voor Sanne V. die haar ,,dreigende blikken” toewierp. In de zittingszaal keken ze elkaar niet aan.

Wat er is gebeurd kan volstrekt niet door de beugel, vond advocaat Kilinç . Maar Sophie R. en Sanne V. ,,zijn geen Thelma en Louise”, sprak hij vergoelijkend. ,,De meiden hebben het volledig uit de hand laten lopen, maar er was geen sprake van een vooropgezet plan.”

Impuls

Of het een impuls was, of een vooropgezet plan maakt voor de jongen niet uit. Hij kampt sinds zijn ontvoering met slapeloze nachten en durft nauwelijks de straat op. Zelfs in gezelschap van zijn vrienden voelt hij zich buiten niet veilig. Er is bij hem een post-traumatische stress stoornis geconstateerd en hij heeft moeite om zich te concentreren op zijn studie.

Volgens de officier van justitie doen beide meisjes het voorkomen alsof ze er niet veel aan konden doen. ,,Alsof de sfeer omsloeg zoals het weer kan omslaan. Het wordt tijd dat de verantwoordelijkheid wordt teruggelegd waar die hoort: bij Sanne V. en Sophie R., die de keus hadden om te stoppen, maar toch doorgingen.” Uitspraak 10 juni.