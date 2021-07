VS kijken naar ’Havana-syndroom’ in Wenen

„We gaan grondig onderzoek doen naar mogelijk onverklaarbare gezondheidsklachten van personeel in Wenen”, zegt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Amerikaanse media meldden maandagochtend dat personeel is teruggehaald vanwege de klachten. De hoofdstad van Oostenrijk zou de enige plek in de wereld zijn waar recentelijk een cluster van de mysterieuze ziektegevallen is vastgesteld

China en Rusland

De klachten zouden overeenkomen met het Havana-syndroom. Die term is gebruikt om de onverklaarbare klachten te omschrijven waar Amerikaans personeel op Cuba enkele jaren geleden melding van maakte. Die Amerikanen hoorden soms een raar geluid en klaagden over ernstige hoofdpijn en misselijkheid. De VS besloten uiteindelijk om veel medewerkers terug te halen uit dat land.

Later maakten ook Amerikaanse diplomaten in landen als China en Rusland melding van vergelijkbare incidenten. Het bleef uiteindelijk onopgehelderd of sprake was van aanvallen en wie daarvoor verantwoordelijk is, al is een soort wapen van elektromagnetische velden, straling dus, de meest logische uitleg.

Straling

De National Academy of Sciences heeft een rapport gepubliceerd wat concludeert dat het Havana-syndroom vermoedelijk het resultaat is van ’effecten van gestuurde, gepulseerde radiofrequente energie’, schreef de BBC eind vorig jaar. Sindsdien gaven slachtoffers interviews aan bijvoorbeeld The Guardian, dat deze maand nog schreef dat Rusland en mogelijk China technieken hebben ontwikkeld voor ’breinaanvallen’ met straling, en een Amerikaans bedrijf zo’n soort systeem ontwikkelde.

Inmiddels zijn er ruim 130 personeelsleden van de CIA, ambassades en andere organisaties van de Amerikaanse overheid met soortgelijke klachten.