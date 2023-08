Zorgverlener (62) verdacht van dood door schuld door te heet bad

Tijdens de eerste voorbereidende zitting in de rechtbank in Breda was de verdachte niet aanwezig. Enkele nabestaanden, onder wie de pleegmoeder en pleegzus van het slachtoffer, waren er donderdag wel.

Door het water liep de cliënt op 52 procent van zijn lichaam ernstige brandwonden op. Daarbij verkleurde zijn lichaam en liet de huid aan zijn benen los. De verdachte zou vervolgens niet op tijd 112 hebben gebeld en onjuist hebben gekoeld, waarna het slachtoffer 2 dagen later kwam te overlijden.

Het incident is inmiddels drieënhalf jaar geleden. Dat komt volgens het OM onder meer omdat een deskundige zich ook over de zaak moest buigen. „Dat heeft enige tijd geduurd”, zei de officier van justitie.