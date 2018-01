Ramsdiep nog gestremd voor schepen

De stormvloedkering Ramspol bij Kampen is woensdagmiddag ingezet tegen de watestand en storm. Stormvloedkering Ramspol is een opblaasbare dam, die bij hoogwater het Zwarte meer van het Ketelmeer afsluit en daarmee de veiligheid van het achterland waarborgt.

KAMPEN - Het Ramsdiep bij Kampen blijft nog gestremd voor de scheepvaart. Dat komt doordat de stroming zo sterk is dat duikers niet het water in kunnen om te controleren of de balg van de balgstuw Ramspol goed is ingevouwen. Bovendien kan het zijn dat de balgstuw donderdagavond opnieuw wordt ingezet omdat opnieuw onstuimig weer wordt verwacht, meldt Rijkswaterstaat.