Joodse Amsterdammer Marcus de Vries was de nazi’s steeds te slim af

Zien: zo verloopt evacuatie uit beruchte Azov-fabriek

Zo’n honderd mensen zijn de afgelopen dagen uit de staalfabriek in Marioepol geëvacueerd. Het Azov-regiment verdedigt het terrein dat nog in Oekraïense handen is. Het is het enige gebied in de stad dat niet in bezit is van de Russen en de omstandigheden in de fabriek zouden abominabel zijn.