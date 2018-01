Dronkenlap neemt taxi door drie landen voor 1844 euro

Want de dronken man - ergens in de veertig - dirigeerde de taxichauffeur uiteindelijk door drie! landen. De reis begon in Kopenhagen om dwars door Zweden bij zijn huis in het Noorse Oslo te eindigen. In totaal legden ze samen 600 kilometer af in zes uur tijd en stopte de teller van de taxi op 1844 euro.

De zatlap weigerde echter te betalen en waggelde richting zijn bed. De woedende chauffeur belde de politie. Agenten vonden de dronken man niet veel later slapend in bed en besloten hem te wekken. Uiteindelijk ging hij toch akkoord om het immense bedrag te betalen, om daarna snel weer in slaap te vallen.