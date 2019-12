Wapenhandel stijgt wereldwijd bijna vijf procent

De groei van de wapenhandel kwam vooral door de Amerikaanse markt. Fabrikanten uit de Verenigde Staten zijn, met een omzet van 246 miljard dollar, goed voor 59 procent van de markt. Dat is een stijging van 7,2 procent in vergelijking met het jaar daarvoor. De Amerikaanse fabrikanten profiteerden vooral van het besluit van de regering-Trump om het leger te moderniseren.

Rusland staat op plek twee als grootste wapenproducent, met een aandeel van 8,6 procent van de markt. Dat is net iets meer dan het Verenigd Koninkrijk (8,4 procent). Op plek vier staat Frankrijk met 5,5 procent. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat China buiten beschouwing is gelaten, omdat over dat land te weinig informatie beschikbaar is.

Wel schat het instituut dat tussen de drie en zeven Chinese bedrijven in de top honderd staan van grootste wapenfabrikanten. Sinds 2009 is het Amerikaanse Lockheed Martin steevast de grootste wapenleverancier. In de lijst staan geen Nederlandse bedrijven.