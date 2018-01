Tien onthullingen van Steve Bannon over Donald Trump

1: Donald Trump en Steve Bannon waren volgens auteur Michael Wolff gedurende de campagne en de eerste maanden van Trumps presidentschap dikke maatjes. Ze dineerden bijna iedere avond samen. Als Bannon niet beschikbaar was trok Trump zich om half zeven terug in het Witte Huis, waar hij op bed cheeseburgers at terwijl hij naar drie tv's keek.

2: Steve Bannon noemt de ontmoeting die Donald Trump jr., Trumps schoonzoon Jared Kushner en Trumps campagneleider Paul Manafort in juni 2016 in Trump Tower hadden met een groep Russen die gehackte informatie over Hillary Clinton aanbood, „verraad en onpatriottisch”.

3: Donald Jr. vertelde in de verkiezingsnacht aan en een vriend dat zijn vader er uit zag of hij net een spook had gezien en dat Melania tranen met tuiten huilde, en niet omdat ze blij was. Volgens Steve Bannon veranderde Trump toen duidelijk werd dat hij de verkiezingen zou winnen in minder dan een uur van „verdwaasd naar vol ongeloof en tenslotte naar geschokt”.

4: Donald Trump genoot niet van zijn inauguratie. Hij was woedend dat de grote sterren wegbleven, was ontevreden met de accomodaties in Blair House en had ruzie gehad met Melania, die voortdurend op het punt stond in tranen uit te barsten.

5: Trump vond het Witte Huis vervelend en eng. Hij trok zich terug naar zijn eigen slaapkamer, waarbij het overigens ook de eerste keer was dat een presidentieel paar gescheiden slaapkamers had in het Witte Huis. De eerste dagen liet hij twee extra tv’s installeren en eiste hij een slot op zijn slaapkamerdeur. Dat leidde weer tot ruzie met de Geheime Dienst, die te allen tijden toegang wilde hebben tot de presidentiële vertrekken.

6: Trump maakte direct al ruzie met de huishoudelijke staf van het Witte Huis, die teveel aan zij spullen zou zitten . „Als mijn shirt op de grond ligt, is het omdat ik wil dat het op de grond ligt”, zou hij hen gezegd hebben. De huishouders mogen niet aan zijn tandenborstel komen, omdat hij bang is dat hij vergiftigd wordt.

7: Ivanka Trump en haar man Jared Kushner hebbben volgens Wolff een deal gesloten dat zij een gooi gaat doen naar het presidentschap. Niet Hillary Clinton maar Ivanka moet de eerste vrouwelijke president van de VS worden.

8: Ivanka Trump maakte grapjes over haar vaders kapsel en de operatie die hij had ondergaan om zijn kaalheid te verbergen. Zijn haar is een ingewikkelde constructie waarin van drie kanten haar over een eiland van kaalte wordt heengekamd. De kleur is volgens haar te danken aan de het product ’Just for Men’, dat naarmate het langer het in zijn haar zit steeds donkerder wordt.

9: Jared Kushner, de belangrijkste adviseur van de president, had geen antwoord op de vraag wat de regering Trump wilde bereiken. Kate Walsh, de vice-stafchef van het Witte Huis, vroeg Kushner na zes weken in het Witte Huis drie prioriteiten van de regering Trump te noemen. Kushner kon geen antwoord geven, behalve dat daar eens over gepraat moest worden.

10: Mediatycoon Ruper Murdoch noemde Donald Trump ’a fucking idiot’ na een telefoongesprek over immigratiebeperking.