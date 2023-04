28 maanden cel voor complotdenker Micha Kat voor onder meer opruiing

Kat (60) moest zich twee weken geleden in de rechtbank verantwoorden vanwege ’opruiende’ uitlatingen op online platformen sinds het begin van de coronapandemie in 2020. ’Alle rechters zijn free targets, het volk moet nu terugslaan’, zei hij bijvoorbeeld. Ook noemde hij AD-journalisten ’smerige nazi’s, pedo’s en kinderverkrachters, die het werk onmogelijk moet worden gemaakt door camera’s uit hun handen te slaan en het gebouw te omsingelen’.

Daarnaast noemde hij RIVM-baas Jaap van Dissel een ’pedo en kindermoordenaar’. Ook wordt er in een filmpje gefilosofeerd over diens ontvoering.

Internationaal netwerk

Kats theorieën gaan met name over het bestaan van een internationaal netwerk van satanische pedofielen, kindermoordenaars en kinderhandelaren. Samen met de al veroordeelde mede-complotdenkers Wouter Raatgever en Joost Knevel richtte hij zijn aandacht onder meer op de gemeente Bodegraven waar ’slachtoffers van de pedofielen’ begraven zouden liggen.

Van enige betrokkenheid van die mensen bij pedofiele netwerken is nooit iets gebleken. In een andere procedure oordeelde de rechtbank al dat de drie complotdenkers een schadevergoeding van ruim 215.000 euro moeten betalen aan de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

’Ondermijnende werking’

Volgens de rechtbank heeft Kat ’voor lief genomen dat zijn online kijkers zijn woorden letterlijk zouden nemen’. „Met alle gevolgen van dien. Ze hadden een ondermijnende werking op de maatschappij.” Zo werd onder meer Van Dissel bedreigd en zwaar beveiligd.

Kat was niet bij de uitspraak aanwezig. Tijdens de inhoudelijke behandeling was dat wel het geval en liet hij regelmatig vloekend en tierend van zich horen. „Het lijkt erop dat er sprake is van een wraakexercitie tegen mij”, schreeuwde hij onder meer. Zijn advocaat had vrijspraak geëist. „In de hitte van de emotie en corona waren mijn opmerkingen soms over de top”, erkende Kat toen wel.

Derksen

Ook zou de status van ’journalist’ Kat vrijpleiten van vervolging, luidde het argument van de verdediging destijds. „Je mag als journalist roepen wat je wilt”, stelde de complotdenker. „Je mag zelfs straffeloos oproepen tot liquidatie, zoals Johan Derksen bij Thierry Baudet heeft gedaan. Ik blijf mijlenver verwijderd van zulke doodsbedreigingen van specifieke personen.”

De rechtbank is daar niet in meegegaan. „Een journalist heeft recht op vrije nieuws- en infovergaring, maar hij hoort daarbij de door de strafwetgeving getrokken grenzen te respecteren.” Bij wijze van uitzondering mag dat overtreden worden, maar alleen als het een groot maatschappelijk belang dient.

Volgens de rechtbank kan dat niet gezegd worden bij de uitingen van Kat, omdat zij zich slechts baseert op vermeende herinneringen van Joost Knevel uit zijn jeugd. Die zou misbruikt zijn in Bodegraven door leden van het ’pedonetwerk’.

Kat had volgens de rechtbank bovendien ’een ander oogmerk dan enkel langs journalistieke weg misstanden aan de kaak te stellen’. „Hij nam telkens een activistische rol aan, waarbij van betrouwbare en precieze informatie geen sprake was en hij vond dat mensen aangepakt moesten worden.”

Het is nog onduidelijk of het OM en Kat in hoger beroep gaan. Als dat niet gebeurt, hoeft Kat nog maar enkele maanden de bak in, omdat hij een groot deel van zijn straf al heeft uitgezeten