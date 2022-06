OM maakt 3D-animatie van doodrijden politieagent Arno de Korte

De advocaat van M. vroeg de rechtbank in Rotterdam woensdag tijdens de laatste inleidende zitting om M. vrij te laten uit zijn voorlopige hechtenis, zodat hij zijn strafzaak in vrijheid kan afwachten. Maar de rechtbank wees dat verzoek af. Ook besloot de rechtbank dat de vrachtauto in beslag blijft, voor mogelijk aanvullend technisch onderzoek aan de wagen.

De vrachtwagenchauffeur reed op 7 juli 2021 motoragent De Korte (47) aan op de Waalhavenweg in Rotterdam. Het slachtoffer gaf de verdachte een stopteken. Na de aanrijding is de motoragent honderden meters meegesleurd. Volgens zijn advocaat heeft M. „in een fractie van een seconde een verkeerde beslissing gemaakt.” Maar volgens de officieren van justitie zijn er genoeg bewijzen dat M. de motoragent bewust en opzettelijk heeft aangereden.

M. is betrokken geweest bij twee eerdere ongevallen, in 2015 en 2020. Het slachtoffer bij het eerste incident was eveneens een motoragent. Die raakte door de aanrijding een arm kwijt. Bij het ongeval in 2020 kwam een 79-jarige vrouw om het leven. Uit onderzoek bleek destijds dat de verdachte geen schuld had aan de dood van de vrouw. De zaak werd geseponeerd.

Vraagtekens over afstand

De advocaat van M. blijft vraagtekens zetten bij de afstand tussen de vrachtwagenchauffeur en de motoragent toen ze op de uitvoegstrook reden, Volgens technisch onderzoek zou de afstand 28 meter zijn geweest, waardoor M. met zijn snelheid genoeg tijd zou hebben gehad om te remmen. De advocaat noemt dat „verstrekkende conclusies van het OM.” De advocaat wil ook meer duidelijkheid over de exacte plaats van de dodelijke aanrijding. Hij pleitte voor het benoemen van een verkeersongevallenonderzoeker van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). De rechtbank voelt daar wel voor, maar wil eerst nog de toelichting van verkeersdeskundigen van de politie afwachten.

De inhoudelijke behandeling van de strafzaak is op 5 en 6 september. De moeder, schoonzus en een nichtje van De Korte hebben aangekondigd gebruik te willen maken van hun spreekrecht.