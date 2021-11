Premium Het beste van De Telegraaf

Meilandjes verketterd na islam-uitspraken: ’Heel verontrustend, zo’n eigentijdse virtuele brandstapel’

Door Marcel Vink

Dat een matrassenfabrikant Maxime Meiland aan de schandpaal heeft genageld is een nieuw dieptepunt in de gevaarlijke cancelcultuur, zeggen kenners. Omdat de dochter van de succesvolle tv-familie geen – in ieder geval niet snel genoeg – afstand deed van uitspraken van haar moeder ventte het bedrijf publiekelijk uit dat de samenwerking met haar is afgebroken. „Dit zijn Orwelliaanse toestanden.”