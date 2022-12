Iran executeert viertal om ’banden met inlichtingendienst Israël’

De mannen werden in juni opgepakt en woensdag veroordeeld voor het „het stelen en beschadigen van privé- en publieke eigendommen, ontvoering en het afdwingen van valse bekentenissen” met hulp van de inlichtingendienst. Drie anderen kregen tot tien jaar cel voor medeplichtigheid.

Iran en Israël zien elkaar als aartsvijanden en beschuldigen elkaar regelmatig van spionage. Iran geeft onder meer Israël de schuld van de huidige onrust in het land. In Iran worden sinds september protesten tegen het regime gehouden. De protestgolf ontstond nadat de 22-jarige Mahsa Amini stierf na arrestatie door de zedenpolitie. Sindsdien zijn zes betogers veroordeeld tot doodstraffen.

Roep om protest

In Iran hebben activisten opgeroepen tot nieuwe landelijke protesten. De stakingen en betogingen zouden van maandag tot woensdag moeten duren, is op sociale media te lezen.

In berichten wordt aangeraden paramilitaire eenheden op motoren aan te vallen. Die veiligheidstroepen spelen een grote rol bij het neerslaan van demonstraties. De afgelopen weken dumpten betogers olie op wegen en richtten zij barricades op om de eenheden tegen te houden.

Duizenden Iraniërs en ongeveer veertig buitenlanders, onder wie een Nederlander, werden al gearresteerd. Mensenrechtenorganisaties schatten dat al ongeveer 470 betogers zijn gedood. Onlangs gaf Iran zelf voor het eerst meer dan driehonderd doden toe, onder wie ook agenten.

Regime ’buigt zich over’ wijzigingen hijab-verplichting

Ondertussen buigen het Iraanse parlement en justitie zich over de wet die vrouwen verplicht hun hoofd te bedekken. Ze bekijken of er wijzigingen nodig zijn, aldus een topman van justitie. Hij gaf niet aan wat de uitkomst zou kunnen zijn, maar verwacht een resultaat over zo’n twee weken.

De ultraconservatieve president Ebrahim Raisi stelde op televisie dat de republikeinse en islamitische „fundamenten” van Iran in de grondwet zijn verankerd. Maar hij zei ook dat manieren om de grondwet uit te voeren „flexibel kunnen zijn.”

Sinds de spraakmakende dood van Amini midden september draagt een groeiend aantal vrouwen de zogenoemde hijab niet. De hijab (hoofddoek) werd verplicht voor alle vrouwen in april 1983, vier jaar na de islamitische revolutie van 1979, die de Pahlavi-monarchie omverwierp.