Meer dan 400 coronapatiënten op de ic, bijna 21.000 positieve tests

Op de verpleegafdelingen daalde het aantal coronapatiënten echter, met 11 tot 1675. In totaal liggen er nu 2077 Covidpatiënten in de ziekenhuizen, 6 meer dan dinsdag.

In de afgelopen 24 uur werden er 36 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de ic’s. Op de verpleegafdelingen werden 265 nieuwe patiënten binnengebracht.

Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, sprak eerder deze week de verwachting uit dat het aantal opgenomen patiënten voorlopig blijft stijgen. Hij voorziet dat er over ongeveer een week 2600 coronapatiënten in de ziekenhuizen liggen. Naar verwachting loopt dat aantal de dagen daarna op tot boven de hoogste piek van afgelopen winter, van 2800 mensen.

Bijna 21.000 positieve coronatests, nieuw record

Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend zijn 20.829 nieuwe coronagevallen gemeld. Dat is het hoogste aantal ooit. Op dinsdag waren er iets meer dan 20.000 positieve tests.

In de afgelopen zeven dagen registreerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 118.672 positieve uitslagen van coronatests. Dat is 48 procent meer dan in de week ervoor. Gemiddeld komt het neer op bijna 17.000 nieuwe gevallen per dag, en ook dat is een nieuw record.

Rotterdam telde de meeste bevestigde besmettingen. In de Maasstad testten 963 inwoners positief. In Amsterdam kregen 773 mensen te horen dat ze het coronavirus onder de leden hebben en in Den Haag ontvingen 612 mensen dat bericht. Daarna volgen Breda (301) en Utrecht (300). Alleen op Schiermonnikoog en Ameland en in Rozendaal testte niemand positief.

De regio Rotterdam-Rijnmond vestigde een nieuw record. In Rotterdam en omstreken testten 2156 mensen positief. Het oude record was vorige week gevestigd in de provincie Utrecht, waar op 13 november 1788 besmettingen aan het licht waren gekomen. Amsterdam-Amstelland had op 11 juli 1611 positieve tests.

De GGD'en zitten aan hun maximale capaciteit, ze kunnen nauwelijks meer mensen testen dan ze al doen, liet hun koepel weten. Dit zou het beeld in de komende tijd kunnen vertekenen, omdat mensen die wel besmet zijn er misschien niet in slagen een testafspraak te maken, en dus niet de bevestiging krijgen.

Het RIVM kreeg in de afgelopen dag 44 meldingen van sterfgevallen. Dat is het hoogste aantal sinds 11 mei. Onder hen zijn vier mensen uit Alphen aan den Rijn. Dat hun overlijden nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn overleden.

Sinds het begin van de epidemie zijn bijna 2,4 miljoen mensen positief getest. Van 18.829 mensen is zeker dat ze aan het virus zijn overleden. De werkelijke aantallen liggen hoger.