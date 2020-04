Duitser druipt mokkend af bij drukke bollenvelden

De bollenvelden nabij de Keukenhof werden druk bezocht, ondanks de waarschuwingen om het niet te doen. Ⓒ Michel van Bergen

LISSE - De oproep was zaterdag luid en duidelijk, en ook de waarschuwingsborden waren zonneklaar: kom niet naar de bollenvelden. Hoewel de ochtend nog hoopvol stemde, sloegen in de middag toch veel mensen het dringende advies in de wind.