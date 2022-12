Premium Het beste van De Telegraaf

Fans na 25 jaar nog vol van Titanic: ’Tattoo op mijn arm’

Door Marouscha van de Groep

Selma Derks heeft Titanic al honderden keren gezien. „Het is een spektakel: de boot die zinkt, de mensen die wegglijden, het liefdesverhaal. De knappe Leonardo DiCaprio hielp natuurlijk ook mee.” Ⓒ Martin Mooij

Ede - Vandaag precies 25 jaar geleden ging de film Titanic in première. Regisseur James Cameron had met de verfilming van de ramp een ware kaskraker te pakken. Zoveel jaar later beheerst de film nog altijd het leven van de allergrootste fans. „Mijn huis is een Titanic-museum.”