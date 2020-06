Hoe de VS een ’opstand’ kan neerslaan

De president kon het leger al in Washington inzetten, omdat hij de facto de ’gouverneur’ van de hoofdstad is. Daar had hij de Insurrection Act niet voor nodig. Ⓒ Foto AFP

WASHINGTON - De 82e Luchtlandingsdivisie van de Amerikaanse Landmacht is legendarisch. Militairen van deze eenheid, die de bijnaam All American Division heeft, landden in de nacht voor D-Day achter de invasiestranden in Normandië. Nu dreigt president Trump deze eenheid in te zetten in eigen land.