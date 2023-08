Onvrede in CDA om Hoekstra als Eurocommissaris

Dat Hoekstra bijna niemand van zijn plannen op de hoogte stelde, zit CDA’ers eveneens dwars. „Er zijn mensen die zeggen dat het Wopke niet had moeten zijn”, bevestigt partijleider Henri Bontenbal.

Bontenbal, die als partijleider het stokje van Hoekstra overnam, noemt het tegelijkertijd ’mooi’ dat er een CDA’er door het kabinet is voorgedragen voor de gewichtige post. „Geweldig dat we weer een CDA’er mogen leveren”, zegt hij. Bontenbal werd wel behoorlijk overvallen door de kandidatuur. „Het is een voordracht van het kabinet. Het is gewoon echt Mark Rutte geweest die zei: Wopke is het meest geschikt. Het ging allemaal heel snel.”

’Wat zuur’

Een CDA-Kamerlid bevestigt dat er in de partij rumoer is over de Brusselse baan van Hoekstra. De parlementariër ziet ’twee smaken’. De ene stroming is ’wat zuur’ en vindt dat Hoekstra na zijn rammelende partijleiderschap eerder gestraft dan beloond had moet worden, zo wordt geschetst. „Maar er zijn ook heel veel mensen die opgelucht zijn dat Frans Timmermans weggaat.” De gemene deler is volgens de bron dat Hoekstra zijn partijgenoten met zijn keuze voor de EU-job heeft verrast.

Dat geluid valt ook in Brusselse christendemocratische kringen op te pikken. Hoekstra zou over zijn besluit om zich kandidaat te stellen niet met partijgenoten hebben overlegd. „Hij heeft dat volledig zelf beslist. Het riekt er toch naar dat iemand vooral zelf graag wil en dat hij zich hierdoor heeft laten leiden”, zegt een CDA-bron in Brussel.

Persoonlijk vlak

De onvrede zal volgens de ingewijde niet leiden tot openlijk verzet in Brussel tegen de benoeming. „We zijn niet blij met hem, maar dat gaat never nooit gebeuren. De onvrede op persoonlijk vlak is hoorbaar, maar tegelijkertijd ook het besef dat hij qua cv een goede kandidaat is, als oud-minister van Financiën en minister van Buitenlandse Zaken. Bovendien is het een kans om een CDA’er op die post te krijgen, dat ga je niet blokkeren.” Er zou dan ook naar gestreefd worden om de Europese Volkspartij (EVP), waarvan ook het CDA deel uitmaakt in het Europees Parlement, te komen tot een unanieme stem voor Hoekstra. „Zijn benoeming wordt een moeilijke, maar dat zal eerder komen door het verzet van linkse fracties dan vanuit onszelf.”

„Ik dacht: Waarom doe je dat nou zo? Zo zonder met anderen te overleggen je vinger opsteken”, zegt een voormalig Kamerlid. „Maar ja, als hij naar Brussel vertrekt biedt dat ook altijd een nieuwe kans: dan kan een nieuwe CDA’er minister van Buitenlandse Zaken worden.”

’Uitstekend gesprek’

Hoekstra sprak dinsdagmiddag met voorzitter van de Europese Commissie Von der Leyen over zijn kandidatuur voor de functie van Eurocommissaris van Klimaat. Volgens Hoekstra was het ’een uitstekend gesprek.’ Op kritiek op zijn kandidatuur wil hij niet ingaan. „Het is niet aan mij om een recensie van mijzelf te geven. Ik ben kandidaat. Ik laat het aan de president van de Europese Commissie om te bepalen hoe het nu verder moet.”

Een bron die nauw betrokken was bij het proces neemt het op voor Hoekstra. Volgens de ingewijde heeft de demissionaire CDA-minister niet zelf zijn vinger opgestoken voor het Eurocommissariaat en heeft hij juist andere CDA’ers aangedragen. Hoekstra is door kopstukken die over het proces gaan gevraagd om het te gaan doen, zo wordt geschetst. Hij vond het belangrijk dat de post bij het CDA zou belanden en niet bij een andere partij. „Het CDA had ook met lege handen kunnen komen te staan.”

Von der Leyen liet na afloop van haar gesprek met Hoekstra weten in haar nopjes te zijn met hem. „Hoekstra toonde enorme motivatie voor de post en grote toewijding aan de Europese Unie”, stelt ze. „Hij heeft ook relevante professionele ervaring voor deze positie.”