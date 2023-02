Raadsel rond aap opgelost die in isolatie plots een jong kreeg

Momo, een gibbon in een Japanse dierentuin, beviel tot verbazing van haar verzorgers in 2021 van een baby-aapje. Dat was bijzonder, want de vrouwtjesaap zat in isolatie. Ze had weliswaar twee mannetjes-gibbons als buren, maar die hadden geen toegang tot haar kooi.

Twee jaar later is er eindelijk een oplossing voor het mysterie. Onderzoek van dna van de baby-gibbon heeft uitgewezen dat de 34-jarige Itoh, een van de ’buurmannen’, toch de vader is. Hoe hij erin is geslaagd om Momo te bevruchten is nog niet met zekerheid vastgesteld, maar een gaatje met een diameter van amper een centimeter in de muur van haar verblijf is ’zeer waarschijnlijk’ gebruikt door Itoh om te paren met zijn buurvrouw. „Hij is heel lenig”, aldus een verzorger.

„Het kostte ons twee jaar om erachter te komen, omdat we niet dichtbij genoeg konden komen om monsters te verzamelen - ze was erg beschermend voor haar kind”, zegt dierenverzorger Jun Yamano over de 12-jarige Momo tegen Vice.

Het park wil vader, moeder en het jong nu mogelijk in een kooi gaan plaatsen.