Onverzekerde gelovige man (50) draait op voor schade dodelijk ongeval

UTRECHT - Een 50-jarige man uit Dodewaard is donderdag veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur voor een fatale aanrijding met een fietsster in juni vorig jaar in Veenendaal. De man is op grond van zijn levensovertuiging niet verzekerd en draait persoonlijk op voor de financiële schade van het dodelijke verkeersongeluk, wat voor de rechtbank in Utrecht reden was om hem geen gevangenisstraf op te leggen.