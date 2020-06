Automobilist rijdt in water en overlijdt

De brandweer zoekt in het kanaal nabij Bellingwolde Volgens omstanders kwam het voertuig vanaf de Nieuweweg, waarna deze rechtdoor het water in ging. Ⓒ De Vries Media

BELLINGWOLDE - Een automobilist is maandagavond om het leven gekomen door een ongeval in Bellingwolde. De bestuurder was om nog onbekende reden van de weg geraakt en in het water langs de Kanaaldijk Westzijde terechtgekomen.