Premium Het beste van De Telegraaf

OORLOG IN OEKRAÏNE Prigozjin wil een begrip maken van zijn huurlingenleger Bondgenoot van Poetin treedt uit schaduw: ‘Wagner Groep is steviger dan beton’

Door Mischa van Diepen Kopieer naar clipboard

De beruchte zakenman Prigozjin (l.) staat bekend als ‘Poetins kok’ omdat hij met zijn cateringbedrijf lucratieve kookklussen van het Kremlin krijgt toebedeeld. Ⓒ ANP / Associated Press

Kiev - Van de schaduw van de macht trekt Jevgeni Prigozjin steeds meer naar het centrum van de oorlog in Oekraïne. In september ging dat nog met een groezelig, gelekt filmpje waarin een kale man honderden gevangenen probeert te ronselen voor zijn huurlingenleger: de Wagner Groep. Nu stelt diezelfde Prigozjin dat „zijn” leger de voorste linies in de Donbas verdedigt.