Dorp in rouw om Tamar (14): ’Heel Marken huilt, maar iedereen is stil’

Politieagenten doorzoeken een strook van 100 meter berm Zeedijk, waar het meisje omkwam. Ⓒ martin MOOIJ

MARKEN - Marken is in rouw gedompeld na het plotselinge overlijden van de 14-jarige Tamar. Het meisje werd zaterdagochtend levenloos langs de weg gevonden nadat haar ouders haar als vermist hadden opgegeven. De politie tast nog in het duister naar de oorzaak van haar dood en zet alles op alles in de zoektocht naar antwoorden. „De hele dag denk ik aan de ouders”, zegt een plaatsgenoot. „Wat een vreselijke manier om zo je kind te verliezen.”