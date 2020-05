Johnson blijft achter omstreden topadviseur Cummings staan

„Ik geloof in elk opzicht dat hij zich verantwoord en volgens de wet heeft gedragen”, zei Johnson zondag in een persconferentie, die hij zelf voorzat. Cummings reed eind maart naar Durham om zijn jonge zoon onder te brengen bij opa en oma. Dat deed hij omdat zijn vrouw Covid-19 onder de leden had. Cummings volgde daarmee zijn ouderlijke instinct, aldus Johnson. De premier zei zijn adviseur daarom niets verwijten.

De Britse oppositie vindt de handelswijze van Cummings niet kunnen en eiste zijn vertrek. Zowel de regering-Johnson als Cummings hadden al aangegeven daar niets voor te voelen.

Cummings staat als politiek adviseur bekend als het brein achter de brexit en de succesvolle campagne van het pro-brexitkamp in het referendum in in 2016.