Fors meer nieuwe coronagevallen, aantal patiënten in ziekenhuizen ook toegenomen

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft in de afgelopen zeven dagen 50.672 positieve tests geregistreerd. Dat komt neer op gemiddeld 7239 nieuwe gevallen per dag.

Volgens het RIVM laten de laatste tijd meer mensen zich testen op besmetting, maar stijgt ook het percentage positieve tests onder hen. Dat wijst erop dat er daadwerkelijk meer besmettingen zijn om vast te stellen. De afgelopen weken zijn ook steeds meer kinderen getest op het virus. Dat heeft te maken met de heropening van de scholen en met de aangescherpte regels. Sinds februari wordt testen ook aanbevolen bij milde klachten.

Onder ouderen, van wie er steeds meer zijn gevaccineerd, ligt het aantal besmettingen op een veel lager niveau dan onder jongere leeftijdsgroepen.

Rotterdam telde de meeste nieuwe gevallen afgelopen etmaal, met 468 positieve tests. In Amsterdam zijn 385 inwoners positief getest. In Den Haag kwamen 218 besmettingen aan het licht, in Tilburg 172, op de voet gevolgd door Utrecht (171).

Afgelopen etmaal is het overlijden van 29 coronapatiënten geregistreerd, vier meer dan op vrijdag.

Druk op ziekenhuizen neem toe

Op de intensive care liggen 643 coronapatiënten, 18 meer dan een dag eerder. Het is de achtste achtereenvolgende dag dat dit aantal boven de 600 ligt. Daarvoor schommelde het aantal ongeveer twee weken lang tussen de 550 en 600, en eerder ging het aantal een maand lang heen en weer tussen 500 en 550.

Op de verpleegafdelingen liggen nu 1595 Covid-patiënten, één minder dan vrijdag.

„De instroom en bezetting in de ziekenhuizen stijgen geleidelijk verder. Dit is in lijn met de verwachting”, zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). „Omwille van de continuïteit van zorg bereiden de ROAZ-regio’s (Regionaal Overleg Acute Zorg) zich momenteel voor op een opschaling van hun gezamenlijke ic-capaciteit naar 1450 bedden in de loop van de volgende week”, vervolgt hij. De totale capaciteit op de ic is nu 1301 bedden. In totaal zijn daar nu 1095 bedden bezet.

Door de toenemende drukte werden in het afgelopen etmaal tien patiënten overgebracht naar ziekenhuizen in andere regio’s, onder wie twee ic-patiënten.