Stuk rots breekt af en stort op bootjes met toeristen in Brazilië

Onder het afgebroken gesteente bevonden zich drie bootjes vol met mensen die zich in het toeristische gebied in de gemeente Capitólio op het water vermaakten. Sommige media meldden dat zeker één van de slachtoffers is overleden.

Het ongeluk was op het water van het enorme stuwmeer in een streek ruim 300 kilometer ten noordwesten van Rio de Janeiro. Sinds de stuwdam afgemaakt werd in 1963 trekken de wateren in deze streek veel toeristen.