Stuk rots breekt af en stort op bootjes met toeristen in Brazilië: zeker één dode

Drie slachtoffers zijn ernstig gewond in een ziekenhuis in het nabij het stuwmeer gelegen plaatsje Passos opgenomen. Zes andere gewonden worden volgens de lokale media dichterbij behandeld en zouden slechts licht gewond zijn geraakt.

De plaatselijke media blijven spreken van zeker vijftien slachtoffers en tonen beelden van de vallende rots. Onder het afgebroken gesteente waren drie bootjes vol met mensen die zich in het toeristische gebied in de gemeente Capitólio op het water vermaakten.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Golven van vijf meter hoog

Het is nog steeds onduidelijk waarom het gesteente zich plotseling losmaakte van de klif. Wel tonen beelden dat de rots bovenop zeker twee bootjes terechtkwam. De golven die de ineenstorting veroorzaakte in het meer, hebben ook andere kleine vaartuigen in problemen gebracht. Volgens de plaatselijke autoriteiten veroorzaakte het gesteente op de noodlottige plek korte tijd golven van vijf meter hoog. Er waren uitsluitend kleine bootjes met veel mensen vlak in de buurt.

Het ongeluk was op het water van het enorme stuwmeer in een streek in de staat Minas Gerais, ruim 300 kilometer ten noordwesten van Rio de Janeiro. Sinds het gereedkomen van de stuwdam in 1963 trekken de wateren in deze streek toeristen.