Miraculeuze ontsnapping buizerd in grille auto

De dierenartsen krabden zich achter de oren toen ze de röntgenfoto’s van de wilde vogel bestudeerden: nergens een breukje en ook verder geen noemenswaardige verwondingen te bekennen. „Een mirakel”, concludeerden de artsen op Facebook. „Het diertje kwam op hoge snelheid klem te zitten in de grille van de auto, maar wonder boven wonder mankeert haar niets. Ze is prima in orde en inmiddels weer vrijgelaten in de natuur.”

In de Verenigde Staten sterven jaarlijks ongeveer 340 miljoen vogels bij aanrijdingen met auto’s of vrachtwagens, zochten wetenschappers in 2014 uit.