Woede om zoektocht Halsema naar ’waarnemers’ bij preventief fouilleren: ’Klap in gezicht agenten’

Halsema doet haar oproep op Instagram. Reden is dat de gemeente momenteel fouilleeracties voorbereidt. Hiermee moet het wapenbezit worden teruggedrongen. De stad gaat al langer gebukt onder geweld. Vorig weekend raakte een 35-jarige man in Zuidoost dodelijk gewond na een schietpartij. Drie dagen later volgende een steekpartij. En afgelopen maandag werd de wijk opgeschrikt door een gewapende klopjacht, aangemoedigd door een filmende omstander en wederom een steekincident.

’Sitgmatiserend’

Maar linkse partijen in de gemeenteraad zien geen brood in de controles. Het zou ’bewezen ineffectief’ zijn en ’stigmatiserend’ voor wijken waar de acties worden gehouden. Terwijl het bestaande stigma, vooral het gevolg lijkt van de weerzinwekkende geweldsincidenten.

Toch zet Halsema haar plan door, zij het in afgeslankte vorm. Waarbij de controles worden gepresenteerd als een proef. Een belangrijke troefkaart zijn ’vrijwillige waarnemers’ die fouillerende agenten nauwlettend in de gaten houden. Op Twitter schrijft de gemeente dat de ’proef zonder aanziens des persoons’ wordt uitgerold. ’Zo kan bijvoorbeeld elke 5e persoon gecontroleerd worden’.

’Geen middel onbenut laten’

„De inzet van ’waarnemers’ getuigt van groot en onterecht wantrouwen in onze politie. Het is een knieval van Halsema aan GL en D66, die de politie structureel verdacht maken en het broodnodige preventief fouilleren al jaren frustreren”, zegt JA21-fractievoorzitter Annabel Nanninga.

„Als dit de manier is om de linkse partijen te overtuigen van nut en noodzaak van preventief fouilleren dan is dat wat ons betreft goed. We mogen geen middel onbenut laten in de strijd tegen het wapengeweld. Het taboe met eraf”, zegt VVD-fractievoorzitter Marianne Poot.

’Regelrechte schande’

Oud-politiewoordvoerder Klaas Wilting is woedend. „Het is absurd. Een regelrechte schande. Het betekent dat de politie dus niet wordt vertrouwd. De korpsleiding had zich hier met hand en tand tegen moeten verzetten. Ik kan me er boos over maken. Omdat ik weet dat we goede politie hebben. Natuurlijk gaat er wel eens wat fout. Maar dit is een klap in het gezicht van agenten die dagelijks voor ons vechten.”

’Kader van transparantie’

Van wantrouwen is volgens een woordvoerder van burgemeester Halsema geen sprake. De wapencontroles zijn een proef. Amsterdammers krijgen via de functie van waarnemer de mogelijkheid mee te kijken, stelt haar woordvoerder. „Dit in het kader van transparantie.”

Amsterdammers lijken vooralsnog niet warm te lopen voor de waarnemersfunctie. Tot dusver hebben 22 personen zich gemeld. De controles beginnen in september. Onder meer in de Bijlmer, Burgwallen Nieuwe Zijde, Geuzenveld, de Dapperbuurt en de Waterlandpleinbuurt.