Politicus op Curaçao om het leven gekomen bij familieruzie

Godett is neef van voormalig minister-president Mirna Godett en van voormalig leider van de partij FOL, Anthony Godett. Almier Godett stond voor de komende verkiezingen op de vierde plek van de kieslijst van een nieuwe politieke partij, Trabou pa Kòrsou.

Op het eiland is geschokt gereageerd op de dood van Godett. Veel mensen wensen zijn familie sterkte op sociale media. Hij is bekend als ondernemer en was onder meer commissaris bij de Curaçaose woningbouwvereniging FKP. Godett heeft eerder vastgezeten voor drugshandel, nadat hij hiervoor was opgepakt in 2014.