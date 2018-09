'Sharleyne (8) gewurgd voor val'

Dat zal het Openbaar Ministerie volgende week woensdag bekendmaken in een zitting. De advocaat van de vader van Sharleyne, Sébas Diekstra, bevestigt dit aan De Telegraaf. De moeder van het meisje wordt nu verdacht van moord.

Het openbaar ministerie beschikt over een verklaring van een nieuwe getuige, waaruit zou blijken dat de achtjarige Sharleyne Remouchamps in 2015 van een flat in Hoogeveen werd geduwd. De getuige had verdachte geluiden gehoord. Een forensisch specialist heeft na nieuw onderzoek sporen van verwurging op het lichaam van Sharleyne ontdekt.

Vader Victor Remouchamps reageert ietwat gelaten. „Het is eigenlijk heel triest nieuws, maar het is goed dat het nu naar boven komt. Dat ze is verwurgd voordat ze naar beneden is gegooid, roep ik al twee jaar.”

Aanvankelijk ontbrak bewijs

Sharleyne viel in de ochtend van 8 juni 2015 van de tiende verdieping van de flat in Hoogeveen waar zij met haar moeder Hélène J. (37) woonde. Het OM kwam al snel tot de conclusie dat niet kon worden vastgesteld dat het meisje door toedoen van anderen was gedood.

Onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) op het lichaam van de achtjarige bracht destijds nog geen andere verwondingen naar voren dan letsel als gevolg van de val. De vader van Sharleyne kon zich niet neerleggen bij deze conclusies en stapte naar het Hof. Hij dwong vorig voorjaar vervolging naar zijn ex-vrouw af. Dat is gedaan door een officier van het landelijke parket.

’Voor geknokt’

De moeder van Sharleyne werd in oktober 2017 opgepakt op verdenking van doodslag. „Ik heb daar met mijn nieuwe vriendin en onze advocaten keihard voor geknokt”, reageerde vader Victor Remouchamps destijds in gesprek met De Telegraaf, waarin hij ook terugblikte op het moment dat agenten bij hem aan de deur stonden, om het slechte nieuws te brengen. „Als ze je dan vragen of je de vader bent van, dan weet je het wel.”