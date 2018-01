Penis bleken nieuwste rage in Bangkok

The Lelux Hospital is gespecialiseerd in het ’witter’ maken van wat traditionelere onderdelen van het menselijke lichaam. Met de penisbehandelingen wordt een nieuwe markt aangeboord.

Een behandeling bestaande uit vijf sessies kost zo’n 540 euro. Toen de Thaise televisie berichtte over de controversiële behandeling, werd er opeens veel over gepraat op sociale media.

’Voorzichtigheid want gevoelig onderdeel’

„Er zijn nu veel mensen die er naar vragen”, zei de manager van de kliniek, Bunthita Wattanasiri, tegen AFP. „We moeten voorzichtig zijn omdat het een gevoelig onderdeel van het menselijke lichaam betreft.”

De kliniek besloot zes maanden geleden om de behandeling aan te gaan bieden nadat een patiënt had geklaagd over een „zwart gedeelte” op zijn kruis. Nu behandelt de kliniek zo’n honderd mannen per maand. Vooral homoseksuele mannen zouden staan te springen om hun geslachtsdeel te laten laseren.