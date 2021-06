Prominente microbioloog New York maakt ommezwaai rond labtheorie

Hoogleraar microbiologie Peter Palese zei vrijdag dat „verontrustende informatie” zijn geloof in een natuurlijke origine van het coronavirus heeft weggehaald.

’Complot’

Palese was een van de 27 wetenschappers die vorig jaar een zeer invloedrijke brief publiceerden in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet. In het opiniestuk maakten ze gehakt met „complottheorieën” over een mogelijke ontsnapping uit een laboratorium of een door menselijk handelen ’geknutseld’ virus.

Maar hoogleraar Palese, voorzitter van de microbiologie-afdeling aan de Icahn School of Medicine in New York en naamdrager van een eigen laboratorium, zegt dat hij een lab-oorsprong niet langer uitsluit.

„Ik denk dat een grondig onderzoek naar de origine van Covid-19 nodig is”, zegt Palese tegen de Daily Mail. „Veel verontrustende informatie is naar boven gekomen sinds ik die brief heb ondertekend. Ik wil antwoorden zien, op alle vragen.”

Lancet-brief

Begin 2020 was de labtheorie in opkomst toen een gevluchte wetenschapper uit Hongkong de herkomst van het lab suggereerde, en Fox News en de Mail on Sunday onthulden dat er zelfs Amerikaans belastinggeld naar ’gain-of-function’-onderzoek rond coronavirussen in Wuhan was gegaan. Bij gain-of-function-onderzoek wordt geknutseld aan virussen.

Met de brief in The Lancet, en een tweede brief in Nature, nam een groep wetenschappers de vlucht naar voren. Door de mogelijkheid van een lab-oorsprong als ’complot’ te framen, werd de discussie in de kiem gesmoord.

Inmiddels geldt als consensus in de wetenschap dat de labtheorie wel degelijk mogelijk is – en dat wetenschappers, journalisten en opiniemakers zich hebben laten misleiden door de gezaghebbende brieven. Het waren „politieke, niet-wetenschappelijke statements, maar ze waren ongelofelijk effectief”, blikte oud-Nature- en oud-New York Times-journalist Nicholas Wade terug.

Peter Daszak

De Lancet-brief was, zo bleek later, georkestreerd door Peter Daszak en hij was ook degene die andere wetenschappers regelde om de brief te ondertekenen. Daszak runt de non-profit EcoHealth Alliance die onder meer 600.000 euro van de Amerikaanse organisatie NIH, van Anthony Fauci, doorsluisde naar Wuhan. Hij heeft dus een persoonlijk belang. Daszak was ook een van de belangrijkste wetenschappers die namens de WHO, samen met onder anderen Marion Koopmans, het onderzoek naar de herkomst van corona mochten uitvoeren.

Talloze prominente Amerikanen hebben zich de afgelopen maanden uitgesproken over de plausibiliteit van de labtheorie, onder wie directeuren van de CIA, voormalig buitenlandminister Mike Pompeo en voormalig CDC-directeur Robert Redfield. Vaak lag de focus daarbij op China. Maar ook de Amerikaanse rol is helemaal terug op de agenda, zeker sinds het uitlekken van ’de Fauci-mails’.