Witte Huis doet privételefoons in de ban

Stafchef John Kelly zou de drijvende kracht zijn achter het smartphoneverbod, dat volgende week ingaat. President Donald Trump klaagde herhaaldelijk over medewerkers die lekken naar de media, maar daar heeft de maatregel volgens bronnen niets mee te maken hebben.

’Veiligheid is speerpunt’

Witte Huis-woordvoerder Sarah Huckabee Sanders zei donderdag in een verklaring dat veiligheid een speerpunt is voor de regering. Medewerkers moeten gaan werken op overheidsapparatuur. Volgens een bron binnen het Witte Huis zijn te veel apparaten aangesloten op het draadloze netwerk in het gebouw. Ook zouden privételefoons minder veilig zijn dan overheidstoestellen.

Niet alle personeelsleden zijn blij met het nieuwe beleid. Ze klagen dat ze met hun werktelefoons geen tekstberichten kunnen versturen. Dat zou juist de makkelijkste manier zijn om op drukke momenten contact te onderhouden met gezinsleden.