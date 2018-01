Dronken buschauffeur ramt halte

Ⓒ DPA

NÜRNBERG - De Duitse politie heeft een volkomen dronken buschauffeur in Nürnberg achter het stuur van zijn voertuig vandaan geplukt. De 50-jarige man was met ongeveer 2,5 promille alcohol in het bloed ingestapt en bij de eerste de beste halte al tegen het wachthuisje en het haltebord aangereden.