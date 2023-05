Dode bij bedrijfsongeval in centrum van Zeist

De hulpdiensten rukten massaal uit en ook de traumahelikopter werd gealarmeerd. Hulp mocht niet meer baten en het slachtoffer overleed ter plekke. Op het moment van het ongeval was het druk in de winkelstraat en waren veel mensen getuigen van het ongeval. De Slotlaan is ontruimd en volledig afgesloten door de politie.

De politie zal samen met de arbeidsinspectie een onderzoek instellen. Voor getuigen is slachtofferhulp beschikbaar.