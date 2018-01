Cel voor captain No Surrender in drugszaak

Volgens de rechtbank in Den Bosch maakte de 38-jarige Tilburger deel uit van een organisatie die zich schuldig heeft gemaakt aan de productie van en handel in speed en xtc. Tegen Denis was vier jaar cel geëist.

Het prominente lid van No Surrender was volgens de rechtbank niet direct betrokken bij de productie van synthetische drugs maar gaf wel de instructies, regelde het materiaal en het personeel.

Afluisteren broedplaats Best

De politie kwam de drugsproductie op het spoor tijdens het afluisteren van gesprekken in een beruchte ontmoetingsplaats voor criminelen in Best. In totaal vijf verdachten werden in verband gebracht met drugslabs in Rotterdam, Moergestel en Oud-Turnhout (België).

De hoofdverdachte drugsproducent Frank W. (45) werd veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf. Tegen hem was acht jaar cel geëist.

Samen met Henk Kuipers

Corin Denis was sinds zijn vrijlating vorig jaar weer regelmatig te zien aan de zijde van voorman Henk Kuipers van No Surrender en andere clubprominenten. De Tilburger was donderdag niet bij de uitspraak aanwezig maar de rechtbank bepaalde dat hij direct terug moet naar de gevangenis.

Kuipers zit momenteel ook vast op verdenking van onder meer afpersing van bijna een miljoen euro, zware mishandelingen en diefstal met geweld. Zijn voorarrest is eind december met dertig dagen verlengd.