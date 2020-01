Strengere controles NVWA op fokken mopshonden

Aanleiding zijn onder meer meldingen van onder andere dierenorganisatie Dier&Recht.

Ademhalingsproblemen

Het fokken van honden als de Franse bulldog en de mopshond is sinds maart 2019 gebonden aan strenge voorwaarden. Fokkers moeten zich bijvoorbeeld zoveel mogelijk inspannen om ademhalingsproblemen door een te platte snuit te voorkomen.

Volgens dierenwelzijnsorganisatie Dier&Recht houden de fokkers van mopshondenvereniging Commedia zich niet aan de regels. De organisatie meldde dat aan de NVWA. „We nemen de melding serieus”, zei een woordvoerder.

Jan Grit van mopshondenvereniging Commedia vindt de huidige richtlijnen onwerkbaar. „Zo is het onmogelijk om mopshonden te fokken, dus je legt de hele fok stil. Dan gaan mensen naar het buitenland om hun honden te halen. Er is geen enkele relatie tussen de lengte van de neus en de ademhaling. Wij denken dat het onderzoek waar het ministerie zich op baseert selectief gedaan is en daarom niet klopt.”

Het ministerie van LNV baseerde zich bij het aanscherpen van de regels op onderzoek van Universiteit Utrecht.