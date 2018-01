’Drugsvliegtuig’ brengt 700.000 dollar op

Ⓒ BVA Auctions

WILLEMSTAD - Een Bombardier Challenger zakenjet is voor 700.000 dollar, omgerekend ruim 580.000 euro geveild op Curaçao. Het vliegtuig was door justitie in beslag genomen en stond al enige tijd aan de grond op Hato Airport. Vermoedelijk is het vliegtuig gebruikt voor drugssmokkel.