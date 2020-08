LIVE | OM: Taghi liet getuigen doden

Onze verslaggever Mick van Wely is sinds 10.00 uur aanwezig in de rechtszaal. Volg zijn live-verslag onderaan dit bericht.

Dat valt op te maken uit een relaas van het Openbaar Ministerie dinsdagochtend tijdens een zitting rond het liquidatieproces Marengo, waarin Taghi de hoofdverdachte is. Taghi was. zo blijkt volgens het OM uit onderschepte telefoonberichten, van meet af aan op de hoogte van het rechercheonderzoek naar zijn handlangers.

Dat kon volgens het OM omdat de verdachten naar advocaten werden toegestuurd die bereid zouden zijn geweest informatie over het lopende onderzoek te delen. Dat mocht niet omdat de verdachten nog in beperkingen zaten. Als advocaten zijn raadsmannen van het kantoor Ficq & Partners, Yassine Bouchikhi en Khalid Kasem genoemd.

„Het onderzoek heeft voorts laten zien dat Taghi vanaf het begin toegang had tot de informatie uit het 26Koper dossier en dat Taghi vrijwel meteen is geïnformeerd over de inhoud van de aanklachten. Die informatie werd opgehaald bij de advocaten die in zijn opdracht voor de aangehouden verdachten waren ingeschakeld. Zelfs tijdens de beperkingen”, zo las de officier van justitie voor.

Taghi had volgens het OM één doel: dat zijn naam niet zou voorkomen in het onderzoek naar een bende die liquidaties voorbereidde. „En dat lukte”, zo zei de officier in de rechtbank. De anderen werden veroordeeld, Taghi bleef buitenschot.

Taghi liet zich volgens het OM uitvoering op de hoogte houden van het verloop van een eerste zitting in de zaak 26Koper die draaide om de moordbende. Hij wist welke personen als getuige konden worden gehoord, zo blijkt volgens het OM uit berichten.

„Deze berichten van Mario R. en Taghi laten zien dat hun focus ligt op de vraag welke getuigen er zijn, en of deze getuigen iets over Taghi zouden kunnen verklaren. Het getuigenverhoor van Belhadj was gepland op 8 juni 2016 en dat van Scekic op 30 juni 2016. Beiden zijn vermoord voordat zij konden worden gehoord”, aldus de officier.

De Telegraaf onthulde in 2015 al dat de geliquideerde Skecic en Belhadj getuigen waren op basis van dossierstukken waarover de krant toen beschikte.

Het OM maakte ook bekend dat twee moorden die mogelijk toe zouden worden toegevoegd aan het dossier, een moord op een crimineel en een ’vergismoord’ op een volstrekt onschuldige man, toch niet worden toegevoegd. Er is onvoldoende bewijs.

De zitting gaat om 1330 uur verder. Dan mogen de advocaten reageren. De advocaat Yassine Bouchikhi reageerde dinsdagochtend al furieus. Hij noemde de toelichting van het OM over het lekken door advocaten ’stront en laster’.

Het OM kondigde eerder al aan dat er nog enkele zaken aan het omvangrijke dossier zouden worden toegevoegd. Voor twee andere moordzaken geldt volgens justitie dat er „onvoldoende aanleiding” is om deze op de aanklacht tegen een of meer verdachten te plaatsen. Over deze zaken wordt wel een proces-verbaal in het dossier gestopt.

De 29-jarige Belhadj zou zijn doodgeschoten omdat hij twee blokken cocaïne van de veronderstelde organisatie van Taghi zou hebben gestolen. Nabil B., kroongetuige in Marengo, heeft over de zaak verklaard. In het onderzoek 26Koper, een voorloper van het huidige Marengoproces, is op een SD-kaart een foto gevonden van Belhadj. Justitie beschikt over ontsleutelde PGP-berichten, verstuurd tussen verdachten onderling, waarin over de moord wordt gesproken. Belhadj moest „drie headshots” krijgen.