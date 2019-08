Blondines schrikken: hertje blijkt naakte man

„Waarom stond hij daar? Ik wil het nog steeds weten”, vertelt Romana Wegman als ze haar verhaal uit de doeken doet.

De 22-jarige Romana zat vrijdagavond in het Florapark met haar vriendin Evelien (23). Ze praatten wat na over de stapavond. Toen ze rond 04.00 uur een filmpje maakte over de nachtelijke ’chillsessie’, schrok ze zich rot. Een gedaante kwam, tijdens het filmpje, ineens tevoorschijn vanachter de boom.

„Ik dacht eerst dat het een hertje was”, zegt Romana. Maar het bleek een man die ’alleen maar schoenen aan had’, zo zag ze al snel.

Gillen

De man lijkt op de video enkele stappen in de richting van de filmende Romana te maken. „Hij zwaaide zelfs”, zegt Romana tegen deze krant. Ze zette het samen met haar vriendin Evelien op een gillen. „Waaaaa!! Wtf! Waaaaa!”, zo is te horen in de Snapchatvideo die ze al aan het opnemen waren.

Door het gegil van de meiden rende de exhibitionist in volle sprint een steegje in. „Misschien schrok hij toen ’ie zag dat we met zijn tweeën waren”, kijkt Romana terug. „Want eerst kwam hij even in mijn richting. Daarna ga je je afvragen: wat waren zijn intenties?”

Politie

De vrouwen hebben een melding gemaakt bij de politie. Agenten kwamen die nacht met meerdere auto’s ter plaatse en hebben de buurt doorzocht, vertelt Romana, maar de man is niet meer gevonden.

„We hebben daarna niets meer gehoord. Maar ik ben wel benieuwd of ze bijvoorbeeld vaker komen patrouilleren”, aldus Romana.

Een politiewoordvoerder zegt later vanmiddag met een reactie te komen.