Nederlanders klagen het meest over koeriersbedrijven

In totaal zijn er ruim 90.435 klachten gemeld op het online platform. Werk aan de winkel dus! De meeste klachten waren afgelopen jaar voor de categorieën koeriers- en postbedrijven, openbaar vervoer en supermarkten. De grootste stijger is de categorie reclame.

Het jaarlijkse rapport van Klacht.nl laat zien dat er in 2017 ruim 90.435 klachten binnenkwamen. Dit is een stijging van 24% t.o.v. een jaar eerder. Daarentegen zijn ook het aantal opgeloste klachten gestegen, het afgelopen jaar werd namelijk 37% van de klachten op Klacht.nl opgelost. Dit is bijna een kwart meer vergeleken met 2016.

Meeste klachten

De meeste klachten stonden het afgelopen jaar op naam van de categorie ’Koeriers- en postbedrijven’. Maar liefst 7.885 klachten, dit is een stijging van 104% ten opzichte van het voorgaande jaar. Op de tweede plek staat de categorie ’Openbaar vervoer’ met 5.318 klachten. Ook de supermarkten hebben een slecht jaar achter de rug, met 4.414 klachten staan zij op de derde plek. Een lichtpuntje bij deze laatste categorie is dat supermarktketen Lidl het beste heeft gescoord op het gebied van het oplossen van de klachten. Maar liefst 97% van de klachten hebben zij weten op te lossen.

De categorie ’Reclame (folderverspreiding)’ voert dit jaar de lijst met grootste stijgers wat betreft het aantal klachten. Het afgelopen jaar zag deze categorie het aantal klachten stijgen met maar liefst 211%.

Beste klachtoplossers

Voorkomen is beter dan genezen, dat bewijzen de categorieën ’Incassobureaus’, ’Alles-in-1’ en ’Mobiele telefonie’. Zij zagen het aantal klachten in 2017 flink dalen. Alles-in-1 aanbieder Canaldigitaal wist daarnaast een oplospercentage van 100% te behalen, alle klachten die zijn binnengekomen via Klacht.nl hebben zij opgelost.