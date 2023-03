Premium Het beste van De Telegraaf

Nederlanders grote brokkenpiloten op de ski’s: ’Ze staan ineens stil’

Door Marouscha van de Groep Kopieer naar clipboard

Ⓒ 123RF

Tirol - Wij Nederlanders denken misschien wel dat we goed kunnen skiën, maar de waarheid is dat ons kikkerlandje in de top 3 van brokkenpiloten in de Oostenrijkse sneeuw staat. Onze zuiderburen zijn daarentegen een stuk beter op de piste. „De arrogante Nederlander kan nog wel een bijlesje gebruiken.”