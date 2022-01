Coke-uithalers onder de loep: ’Willen weten wie ze zijn, met wie ze omgaan en wat ze doen’

Binnenland

’Nederlands stel (62 en 50) opgepakt in Spanje na vondst drugsboerderij’

Een Nederlands echtpaar is in het zuidoosten van Spanje in de boeien geslagen nadat er op hun terrein grote hoeveelheden wietplanten in koelwagens en een industriële container zijn gevonden. De Guardia Civil sprak na het onderzoek met de naam Spilasp van een heuse ’marihuanaboerderij’.