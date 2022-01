Politie haalt voortvluchtige ’tattookiller’ terug naar Nederland

Volgens het Openbaar Ministerie is P. donderdag in Nederland aangekomen. De Dominicaanse Republiek heeft P. formeel het land uitgezet en Nederland verzocht hem op te halen. P. stond internationaal gesignaleerd. Over de schietpartij en het ziekenhuisverblijf van P. in de Dominicaanse Republiek laat het OM zich niet uit.

Enkelband

P. werd veroordeeld voor een mislukte liquidatie in 2009. Hij droeg een enkelband nadat hij twee derde van zijn straf in die zaak had uitgezeten. In 2020 werden P. en drie medeverdachten na een eis tot levenslang vrijgesproken van de moord op Onno Kuut (30), wiens lichaam in 2009 in een provisorisch graf in de duinen bij Hoek van Holland werd gevonden. Het OM heeft hoger beroep aangetekend tegen de vrijspraken.

P. en de drie anderen zouden hebben behoord tot een crimineel moordcommando, de tattookillers. Het gezelschap dankt zijn naam aan de Chinese karakters die leden op hun rug hebben laten tatoeëren en ’wees daadkrachtig’ betekenen. Ook Kuut zou tot de tattookillers hebben behoord.