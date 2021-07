Kees Veldboer (62) van Stichting Ambulance Wens overleden: ’Hij heeft Nationaal Erfgoed gecreëerd’

De stichting probeert mensen die niet lang meer te leven hebben, een hart onder de riem te steken door hun laatste wens uit te laten komen. Veldboer begon ermee na een carrière als ambulancechauffeur. Sinds 2007 zijn er 16.000 laatste wensen vervuld, is de stichting wereldnieuws geworden en heeft het initiatief in talloze landen tot vergelijkbare projecten geleid.

„Vaak gaat het om op het oog kleine verzoeken, maar juist daarin ligt de grootsheid”, schrijft specialist palliatieve zorg Sander de Hosson van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen op de website MeerOverMedisch.

Naar het bos

’Kan ik nog even naar het bos?’, had een patiënt van De Hosson eens gevraagd. Deze meneer had nog enkele weken te leven, kreeg zuurstof en moest zich bedienen van een morfinepompje. Onmogelijk, dacht De Hosson.

De stichting bood uitkomst. Liggend op een brancard werd de man samen met zijn echtgenote door het bos gereden, precies het rondje dat de twee vroeger liepen. Het was ’magisch’, vertelde de vrouw aan De Hosson. „Hij wil steeds mijn hand vasthouden, dat heeft hij in jaren niet gedaan. Niet zo, niet zo stevig.”

„Het is voor mij volstrekt duidelijk en ik maak geen enkel voorbehoud: dit is het hart van de zorg”, concludeert de arts in zijn column. „Wat mij betreft is de wensambulance heldendom en mag hij direct worden toegevoegd aan ons Nationaal Erfgoed.”

Wereldwijd

Ook andere artsen laten op sociale media weten bedroefd te zijn om het overlijden van Veldboer. Velen prijzen diens werk.

Stichting Ambulance Wens krijgt inmiddels navolging in talloze landen, van Israël tot Australië, en van Engeland tot Ecuador. De BBC riep Veldboer in 2015 nog uit tot een van de meest inspirerende mensen ter wereld.

Zijn verhaal werd uitgemeten in Franse, Britse en Amerikaanse media. „Het gaat niet alleen om de patiënt, maar we helpen ook families en vrienden aan een mooie herinnering”, zei Veldboer eens tegen de New York Post.

De organisatie met 270 medisch vrijwilligers gaat door. „De geplande wensen zullen voor zover mogelijk op de afgesproken wijze worden uitgevoerd overeenkomstig de wens van Kees”, laat het bestuur weten.

„Ons medeleven gaat uit naar zijn echtgenote Ineke Veldboer, zijn kinderen, kleinkinderen en verdere familieleden”, aldus de stichting.