Werkbezoek Tweede Kamer aan Rusland van de baan

De Kamercommissie heeft de beslissing laten weten aan de commissie van het Russische parlement die de uitnodiging had gestuurd. Waarom Sjoerdsma op een zwarte lijst is geplaatst is volgens de commissie onduidelijk. „We hebben laten weten dat we teleurgesteld zijn dat op basis van een geheime lijst de heer Sjoerdsma niet wordt toegelaten. En dat we om die reden niet kunnen ingaan op de uitnodiging.”

Volgens Kamerlid Pia Dijkstra (D66) waren alle aanwezige leden van de commissie het eens over de beslissing.

Sjoerdsma is zijn collega’s „zeer dankbaar.” „Als je één Kamerlid verbiedt het land te betreden, nodig je feitelijk ons parlement niet uit, of denk je als gastland dat je kan shoppen in hoe een delegatie eruit moet zien”, zegt de D66’er. „Dat is een slechte boodschap, dan is het einde zoek.”

De Kamercommissie wil de Russische ambassadeur uitnodigen om tekst en uitleg te geven over de weigering. Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) heeft de Russische ambassadeur vanwege de kwestie al op het matje geroepen.

De relatie met Rusland is ernstig verslechterd sinds de Russische annexatie van de Oekraïense Krim en vooral na het neerhalen van vlucht MH17 boven het oosten van Oekraïne. In 2008 was de Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken voor het laatst op bezoek in Rusland.